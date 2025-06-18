İsrail'in Füze Savunma Sistemlerindeki Azalma Endişe Yarattı

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The Wall Street Journal, İsrail'in Arrow füze savunma sistemlerinin azalmasının İran'dan gelecek uzun menzilli balistik füzeleri engelleme konusunda endişelere neden olduğunu bildirdi. ABD, İsrail'in savunma kapasitesinin zayıfladığının farkında olduğunu belirtirken, Trump'ın İran'a askeri müdahale yapma konusunda henüz karar vermediği ifade edildi.

The Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in Arrow füze savunma sistemlerinin azaldığını, bu durumun İran'dan uzun menzilli balistik füzeleri engelleme konusunda endişeye yol açacağını aktardı.

ABD'li The Wall Street Journal gazetesi, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail'in Arrow füze savunma sistemlerinin azaldığını belirtti. Bu durumun çatışmanın kısa sürede sona ermemesi durumunda ülkenin İran'dan gelecek uzun menzilli balistik füzelere karşı koyma kabiliyeti konusunda endişeye yol açacağı ifade edildi. ABD yetkili, Washington'un aylardır kapasite sorunlarının farkında olduğunu ve İsrail'in savunmasını kara, deniz ve havadaki sistemlerle güçlendirdiğini belirtti. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, "Ne ABD ne de İsrailliler gün boyu oturup füzeleri engellemeye devam edemez" dedi.

"Trump, İran'a saldırı konusunda henüz karar vermedi"

Wall Street Journal gazetesi Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı başka bir haberinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesinin ardından İsrail'le birlikte İran'ın nükleer ve askeri programlarına saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine henüz karar vermediği ifade edildi. Beyaz Saray yetkilileri, saldırı ihtimalinin ulusal güvenlik ekibi ile toplantıda ele alınan seçeneklerden biri olduğunu aktardı. Haberde Trump'ın, ABD'nin askeri müdahale tehdidinin İran'ın nükleer görüşmelerde ABD'nin taleplerini kabul etmesi konusunda etkili olacağını umduğu belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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