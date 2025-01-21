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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İstifa Edeceğini Açıkladı

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İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, 7 Ekim 2023'teki başarısızlıktan sorumlu olduğunu kabul ederek 6 Mart 2025'te görevinden ayrılacağını duyurdu. Halevi, güvenlik güçlerinin o günkü performansının yetersiz kaldığını belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun 7 Ekim 2023'teki başarısızlığından sorumlu olduğunu belirterek 6 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, 6 Mart'ta istifa edeceğini duyurdu. Halevi, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a gönderdiği mektubunda, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 7 Ekim'deki başarısızlığından sorumlu olduğunu kabul ederek görevinden ayrılma kararı aldığını belirtti. Halevi, "7 Ekim sabahı IDF, benim komutam altında İsrail vatandaşlarını koruma misyonunda başarısız oldu. İsrail, ağır ve acı verici bir bedel ödedi. Can kayıpları, rehineler ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaralananlar oldu. Güvenlik güçleri, IDF askerleri ve komutanları ile sivillerin de aralarında bulunduğu birçok kişinin cesurca eylemleri bu büyük felaketi önlemeye yetmedi. Bu korkunç başarısızlığın sorumluluğu her gün, her saat benimle birlikte kalacak ve hayatımın geri kalanında da benimle olacak" ifadelerini kullandı. 7 Ekim'e ilişkin başlatılan soruşturmaya değinen Halevi, "Bu soruşturmalar kapsamlı, gerçeklere dayalı ve derinlemesine olup şu anda son aşamalarındadır. 7 Ekim'de IDF'nin başarısızlığındaki sorumluluğumun bilinciyle IDF'nin olağanüstü başarılara imza attığı ve İsrail'in caydırıcılığı ile gücünü yeniden sağladığı bir zamanda görev süremin 6 Mart 2025'te sona ermesini talep ediyorum. Bu karar çok önceden alındı. Şimdi IDF tüm muharebe alanlarında üstünlüğü ele geçirmişken ve rehinelerin iadesine ilişkin anlaşma devam ederken zamanı geldi" ifadelerine yer verdi. Halevi, 6 Mart'a kadar 7 Ekim'e ilişkin soruşturmaları tamamlayacağını vurguladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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