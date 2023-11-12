İsrail'e tepki gösteren grup kahve zincirinin şubesini taşladı

ESENYURT'ta, İsrail'e tepki gösteren bir grup, ünlü kahve zincirinin şubesini taşladı. Müşterilerin içeride bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren bir grup, kahve zincirine ait şubeye taşlı saldırıda bulundu. Müşterilerin içeride bulunduğu sırada gerçekleşen saldırı nedeniyle çevredekiler de panik yaşadı. Saldırı sırasında şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinin camlarını kıran grup olay yerinden uzaklaştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan grubun şubeye saldırısı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.