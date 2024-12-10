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İsrail donanmasının Suriye donanmasına ait filoyu imha ettiğini açıklayan Katz, asıl amaçlarını açıkladı. Suriye'nin güneyinde savunma bölgesi oluşturacaklarını belirten Katz, bunun için talimat verdiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail donanmasının Suriye donanmasına ait filoyu imha ettiğini ve Suriye'nin güneyinde savunma bölgesi oluşturulması talimatı verdiğini açıkladı.

İSRAİL, SURİYE DONANMASINI İMHA ETTİ

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hayfa kentindeki donanma üssünü ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Katz, İsrail Donanması'nın Suriye'de stratejik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik geniş çaplı bir harekatın parçası olarak dün gece Suriye Donanması'na ait filoyu büyük bir başarıyla imha ettiğini duyurdu.

İsrail Donanması Suriye Filosunu İmha Ettiİsrail Savunma Bakanı Israel Katz

SAVUNMA BÖLGESİ OLUŞTURACAKLAR

İsrail güçlerinin Suriye ile Golan Tepeleri arasındaki tampon bölgeye yerleştiğini belirten Katz, İsrail'e yönelik herhangi bir tehdidi önlemek için Suriye'nin güneyinde kalıcı bir İsrail varlığı olmaksızın orduya "savunma bölgesi" oluşturulması talimatı verdiğini söyledi. Suriye'de Esad rejimini deviren muhalif grupların liderlerini uyaran Katz, "Esad'ın yolunu izleyenlerin sonu Esad gibi olacak" dedi.

İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKadir Özer:

Radikal islamcılar devlet kuramaz devltleşmzler aşiret diktatör halka zulüm eden yöntim olurlar ancak

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Radikal islmcılar devlet kuramazlar sadece halka zulüm eden tefeci yönetim oluştrrlar

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Haber Yorumlarıvedat celik:

Ulan tekele israil kadar radikalcımı var dünyada onun devleti var

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"ASIL PROBLEM" .... Bütün bunların "SORUMLUSU", olayları bu noktaya getiren kişi "YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP" tir... KANIT MI İSTİYORSUNUZ ? 2015 yılında, Amerika'yla birlikte "EĞİT DONAT" anlaşması imzalayarak 5000 tane "sözde" muhalif teröristi Türkiye'de EĞİTİP, DONATIP Suriye'ye KİM YOLLADI ?... CEVAP : "RECEP".... İNTERNETTE BULABİLİRSİNİZ :"EĞİT - DONAT" diye araştırın... Size garanti ediyorum : "RECEP", Gazzedeki vahşeti "NASIL SEYRETTİYSE" aynı şekilde Suriye'yi de SEYREDECEK

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Haber YorumlarıMurat Ak:

Suriye diye bagimsiz bir Ülke yoktu ki zaten, cesitli silahli örgütlerin yapilanmasina müsait, bir tarafi asiret aga dümeni, diger taraf örgütsel yapilar.. suan Allah bilir kac tane yapilanma ya da yapilanmaya müsait birlikler cirit atiyor. Suriye bir arka bahceydi. Israil simdi girdi bahcenin bir kismina oturdu. Suriye bundan sonraki dönemde daha da kötü bir yer olacak. Önce bi Enerji kavgasi yerine otursun, bölünmeler resmilesir ilerde.

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Ulan vedat onlar aklını kullnrlar dünyayı yönetrler islmcılar daha kendini yönetemşler

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Haber YorumlarıIzzettin Sonmez:

Erdoğan kardeşlerımız yoldaşlarımız dediği bütün oluşumların sonu hüsran olmuştur

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Haber YorumlarıDenizci:

İsrail Suriye'yi alıyor bizimkiler seviniyor ne kullanıyorlar çok merak ediyorum

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Adamsın israil

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