İsrail Dışişleri'nden "Ukrayna'ya Patriot verdik" diyen Büyükelçiyi yalanlama

İsrail Dışişleri'nden 'Ukrayna'ya Patriot verdik' diyen Büyükelçiyi yalanlama
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ukrayna'ya eski Patriot hava savunma sistemleri sağladığını açıklayan İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky'i yalanladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ukrayna'ya eski Patriot hava savunma sistemleri sağladığını açıklayan İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky'i yalanladı.

İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, Ukrayna basınına verdiği bir röportajda İsrail'in Ukrayna'ya eski Patriot hava savunma sistemleri sağladığını açıklamıştı. Brodsky'nin açıklamalarına İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık açıklamasında, "Bu tür açıklamalar doğru değildir. İsrail, Ukrayna'ya Patriot sistemleri göndermedi" denildi. Bakanlık açıklamasının, Rusya tarafının Brodsky'in ifadelerine ilişkin bir açıklama beklendiğinin kaydedilmesinin ardından geldiği iddia edildi.

Brodsky ne demişti

Brodsky, açıklamalarıyla ABD üretimi Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya gönderildiğini resmi olarak kabul etmişti. Brodsky, "ABD'den aldığımız Patriotlar, şimdi Ukrayna'da. Söz konusu sistem 1990'larda yerleştirilmişti ve bunları göndermeyi kabul ettik. Ne yazık ki bu konu çok fazla tartışılmadı. Ancak insanlar İsrail'in askeri olarak yardım etmediğini söylediğinde bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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