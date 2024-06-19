Üye Girişi
Haberler

İsrail, "topyekün savaş" mesajı verip namluları komşu ülkeye çevirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, komşusu Lübnan'a yönelik "operasyonel planı" onaylaması sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak." dedi. Öte yandan gün içinde İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kenti ve Hiyam beldesindeki bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, Lübnan'daki Hizbullah'la topyekün savaş kararının yakında geleceğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, İsrailli generallerin dün akşam Lübnan'a saldırı için operasyonel planları onaylamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HİZBULLAH YOK EDİLECEK VE LÜBNAN AĞIR DARBE ALACAK"

Katz, "(Hizbullah lideri) Nasrallah, bugün Çin ve Hindistan'dan uluslararası şirketlerin işlettiği Hayfa limanını görüntülemekle övünüyor ve saldırmakla tehdit ediyor. Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Hizbullah ile Topyekün Savaş Kararı Vereceğini İfade Ettiİsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz

İSRAİL, LÜBNAN'DAKİ BAZI BÖLGELERİ VURDU

İsrail ordusu ilk defa Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'a yakın bir bölgeye hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentinin kuzey giriş yolu üzerindeki Şabriha köyüne art arda 2 defa saldırı düzenledi. Lübnan medyasının geçtiği görüntülerde hava saldırısının Sur kentine çok yakın bir mesafeyi hedef aldığı, kentin kuzey girişinden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki köyün üzerinden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Hizbullah ile Topyekün Savaş Kararı Vereceğini İfade Etti

İsrail ordusu öğle saatlerinde ise, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Hizbullah ile Topyekün Savaş Kararı Vereceğini İfade Etti

HİZBULLAH, İSRAİL'İN STRATEJİK ASKERİ NOKTALARINI İHA İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi insansız hava aracıyla (İHA) çekildiği belirtilen ve İsrail'in kuzeyinde stratejik öneme sahip noktaların yer aldığı 9 dakika 31 saniyelik bir video paylaştı. Kiryat Yam ve Krayot şehirlerinden geçen İHA'nın Hayfa'ya kadar sızdığı belirtildi. İHA ile kaydedilen videoda, yerleşim yerleri, Hayfa yakınlarındaki İsrailli silah üreticisi Rafael'e ait ve Demir Kubbe bataryaları, füze depolama sahaları ve radar sahalarının bulunduğu askeri kompleks ile Hayfa limanındaki askeri botlar, gemiler ve petrol depoları yer aldı. İHA'nın herhangi bir engelle karşılaşmadan Lübnan'a döndüğü belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Hizbullah ile Topyekün Savaş Kararı Vereceğini İfade Etti

"PSİKOLOJİK TERÖR"

Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav yaptığı açıklamada, videoyu "psikolojik terör" olarak nitelendirdi. Yahav, "Hükümetten Hayfa'nın geniş çaplı savunması için bir plan sunmasını ve kuzeyden gelen tehdidi ortadan kaldıracak askeri bir çözüm bulmasını talep ediyorum." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Hizbullah ile Topyekün Savaş Kararı Vereceğini İfade Etti

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti. Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Hizbullah ile Topyekün Savaş Kararı Vereceğini İfade Etti

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 345 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Lübnan İsrail Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri 'İntihar etti' olmuş

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş

 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

 3 il sıcaktan kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gördü

3 il sıcaktan kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gördü

Bakmadan Geçme

Hırvatistan Arnavutluk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hırvatistan Arnavutluk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Nedim Bajrami hangi takımda, nerede oynuyor? Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Nedim Bajrami kimdir? TRT 1 canlı maç izle! (4K) ALMANYA-MACARİSTAN CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Hırvatistan Arnavutluk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan Arnavutluk maçı ne oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan Arnavutluk EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 20 Haziran Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 20 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Çanakkale'de orman yangını! Orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını mı çıktı? 2024 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı?
Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı

Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title