İsrail, "topyekün savaş" mesajı verip namluları komşu ülkeye çevirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, Lübnan'daki Hizbullah'la topyekün savaş kararının yakında geleceğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, İsrailli generallerin dün akşam Lübnan'a saldırı için operasyonel planları onaylamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HİZBULLAH YOK EDİLECEK VE LÜBNAN AĞIR DARBE ALACAK"

Katz, "(Hizbullah lideri) Nasrallah, bugün Çin ve Hindistan'dan uluslararası şirketlerin işlettiği Hayfa limanını görüntülemekle övünüyor ve saldırmakla tehdit ediyor. Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz

İSRAİL, LÜBNAN'DAKİ BAZI BÖLGELERİ VURDU

İsrail ordusu ilk defa Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'a yakın bir bölgeye hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentinin kuzey giriş yolu üzerindeki Şabriha köyüne art arda 2 defa saldırı düzenledi. Lübnan medyasının geçtiği görüntülerde hava saldırısının Sur kentine çok yakın bir mesafeyi hedef aldığı, kentin kuzey girişinden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki köyün üzerinden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu öğle saatlerinde ise, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

HİZBULLAH, İSRAİL'İN STRATEJİK ASKERİ NOKTALARINI İHA İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi insansız hava aracıyla (İHA) çekildiği belirtilen ve İsrail'in kuzeyinde stratejik öneme sahip noktaların yer aldığı 9 dakika 31 saniyelik bir video paylaştı. Kiryat Yam ve Krayot şehirlerinden geçen İHA'nın Hayfa'ya kadar sızdığı belirtildi. İHA ile kaydedilen videoda, yerleşim yerleri, Hayfa yakınlarındaki İsrailli silah üreticisi Rafael'e ait ve Demir Kubbe bataryaları, füze depolama sahaları ve radar sahalarının bulunduğu askeri kompleks ile Hayfa limanındaki askeri botlar, gemiler ve petrol depoları yer aldı. İHA'nın herhangi bir engelle karşılaşmadan Lübnan'a döndüğü belirtildi.

"PSİKOLOJİK TERÖR"

Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav yaptığı açıklamada, videoyu "psikolojik terör" olarak nitelendirdi. Yahav, "Hükümetten Hayfa'nın geniş çaplı savunması için bir plan sunmasını ve kuzeyden gelen tehdidi ortadan kaldıracak askeri bir çözüm bulmasını talep ediyorum." dedi.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti. Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 345 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.