İsrail'de anketlere göre 120 sandalyeli mecliste koalisyon çoğunluğu oluşamıyor

İsrail'de anketlere göre 120 sandalyeli mecliste koalisyon çoğunluğu oluşamıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre 120 sandalyeli mecliste hiçbir koalisyon çoğunluğa ulaşamıyor. Anketler, Netanyahu'ya muhalif partilerin bloğunun 52, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanmasını öngörüyor.
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir koalisyon çoğunluğa ulaşamıyor. 120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun toplam 52 sandalye, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı