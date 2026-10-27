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İsrail'de anketlere göre 120 sandalyeli mecliste koalisyon çoğunluğu oluşamıyor

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İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre 120 sandalyeli mecliste hiçbir koalisyon çoğunluğa ulaşamıyor. Anketler, Netanyahu'ya muhalif partilerin bloğunun 52, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanmasını öngörüyor.

İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir koalisyon çoğunluğa ulaşamıyor. 120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun toplam 52 sandalye, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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