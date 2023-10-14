İsrail BM Daimi Temsilcisi, BM Özel Koordinatörün İran görüşmesini eleştirdi

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Ortadoğu Barış Süreci BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesini eleştirdi. Erdan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, el sıkışmadan sonra İsrailli bebeklerin kanını yıkamayı unutmamaları gerektiğini belirtti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Ortadoğu Barış Süreci BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın İran dışişleri bakanı ile görüşmesi hakkında, "Bu el sıkışmadan sonra elinizdeki İsrailli bebeklerinin kanını yıkamayı unutmayın" dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Ortadoğu Barış Süreci BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesini eleştirdi. Sosyal medya hesabından Wennesland'ın Abdullahiyan ile el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşan Erdan, "Bu el sıkışmadan sonra elinizdeki İsrailli bebeklerin kanını yıkamayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın İran'ı açıkça övdüğünü belirten Erdan, "Tor Wennesland sadece İran Dışişleri Bakanı ile görüşmekle kalmadı. Aynı zamanda İsrailli kadın ve çocukların katledilmesindeki rolü nedeniyle İran'ı kınama zahmetine bile girmedi" dedi. - TEL AVİV