Trump-Netanyahu görüşmesi: İran anlaşması bu gece imzalanabilir

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD- İran arasındaki anlaşmanın bu gece imzalanabileceğini söylediğini iddia etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı