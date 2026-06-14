Trump-Netanyahu görüşmesi: İran anlaşması bu gece imzalanabilir
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD-İran arasındaki anlaşmanın bu gece imzalanabileceğini söylediğini iddia etti.
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD- İran arasındaki anlaşmanın bu gece imzalanabileceğini söylediğini iddia etti. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı