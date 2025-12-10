İsrail'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 764 konuta onay

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'daki 3 yasa dışı yerleşimde 764 yeni konut inşasına resmen onay verdi.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı kabul edilen yerleşim genişlemesini bir kez daha hızlandırdı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki üç yasa dışı yerleşimde toplam 764 yeni konut biriminin inşasına son onayı verdiğini bildirdi. Aşırı sağcı bakan, 2022'nin sonlarında göreve geldiğinden bu yana Batı Şeria'da 51 bin 370 konut birimine onay verildiğini ve bunun gelecekte bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek için yapıldığını söyledi. - TEL AVİV