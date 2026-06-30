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Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor Haber Videosunu İzle
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan 2 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İTFAİYE ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinden görüntüler:

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
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