Isparta'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı
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DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik 26 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Isparta'da 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu.
Isparta'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı
ISPARTA - DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik 26 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Isparta'da 2 şüpheli yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı 'Kıskaç' operasyonu gerçekleştirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallilerine de el konulduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika