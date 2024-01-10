Isparta Belediyesi Kayı Köyü'nde Sosyal Tesis İnşaatına Destek Veriyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı köyünde muhtarlık ve vatandaşlar tarafından başlatılan sosyal tesis yapım çalışmalarına destek veriyor. Hafriyat alımına başlanan sosyal tesis için belediye tarafından iş makinesi ve malzeme desteği sağlanıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği ilk günden bu yana köy, ilçe ve beldelerden gelen talepleri geri çevirmiyor. 5 yıllık süre içerisinde birçok köy, ilçe ve beldeden gelen talepler karşılandı, karşılanmaya da devam ediliyor. Daha önce Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle doğalgaza kavuşan Kayı köyünde doğalgaz hattı için bozulan yollarda kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapılmış, caminin çevre düzenlemesi gerçekleştirilmişti. Kayı köyünde muhtarlık ve vatandaşlar sosyal tesis yapımı için kolları sıvayarak, bu konuda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den destek istedi. Kayı köyüne sosyal tesis konusunda destek sözü veren Başkan Başdeğirmen, ihtiyaçlarla ilgili gerekli talimatları verdi. Isparta Belediyesi, Kayı köyüne inşa edilecek sosyal tesis için araç, ekipman ve malzeme desteği sağlıyor.Kayı köyündeki sosyal tesis inşaatı hafriyat alımıyla başladı. Hafriyat alımı Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Hafriyat alımının ardından sosyal tesisin temeli atılacak.

Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, köylerinde her yapılan hizmette Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in imzası olduğunu belirterek, kendisinin doğalgaz, kilit parke taşı ve cami çevre düzenleme çalışmalarında yardımcı olduğunu söyledi. Köye sosyal tesis inşa edeceklerini ifade eden Kayabaş, "Belediye başkanımızdan bu konuda bir talepte bulunduk. Başkanımız 'yerini belirleyin yardımcı olalım' dedi. Başkanımız her verdiği sözü yerine getiriyor. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri buradalar. 400 metrekare kapalı alan olacak. İçerisinde düğün salonu, yemek pişirme alanı, idari odalar ve gelin odası ile tuvaletler bulunacak. Belediyemizin çok hizmetlerini görüyoruz. Başkanımız sayesinde başarılı olacağız. İl Özel İdaresi de gerekli desteği veriyor. Belediye başkanımız köyümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, hizmetlerinin devamını dileriz. Allah yolunu açık etsin inşallah" dedi.

Köy halkından Ercan Döner de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e köylerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Döner, "Başkanımız doğalgaz ve diğer konularda bize destek verdi. Sosyal tesis konusunda da yardımcı olacağını söyledi. İnşallah biz de devamını getirebiliriz" şeklinde konuştu. - ISPARTA