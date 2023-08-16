Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Başkan Başdeğirmen'e mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu. Mahalle Muhtarı Hasan Derebek, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek yapılan hizmetlerden bahsetti. Başdeğirmen ise Çünür Tepesi'nin geleceği hakkında bilgi verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Toplantılarını Çünür'den devam ettirdi. Kendi döneminde mahalleye kazandırılan kapalı pazaryerinde düzenlenen toplantıda Başkan Başdeğirmen'e yetişkinlerin yanı sıra çocukların ilgisi de oldukça yoğundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i mahallelerinde ağırlamaktan ve kazandırılan hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, kapalı pazaryerinin kendileri için bir hayal olduğunu ancak bu hayalin Başkan Başdeğirmen ile birlikte gerçeğe dönüştüğünü söyleyerek, "Belediye Başkanımıza ve ekibine tüm hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyenin sağlık, evde bakım, engelli, sosyal işler hizmetleri gibi birçok hizmeti en iyi şekilde aldıklarını belirten Derebek, mahallelerine ödeme noktası, 2 semt sahası yapıldığını, alternatif bulvarlar açıldığını, asfalt çalışmalarının en iyi şekilde yapıldığını söyledi.

Selamlama konuşmasının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle sakinleri tarafından kendisine iletilen istek, önerileri dinledi, yapılması gerekenlerin hayata geçirilmesi noktasında daire müdürlerine talimat verdi.

Çünür Tepesinin geleceğine ilişkin bir soruya cevap veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, alanın yıllarca farklı amaçlarla kullanıldığını belirterek, 133 bin metrekarelik Çünür Tepesini hazineden satın aldıklarını söyledi. Çünür Tepesinin mülkiyetinin belediyeye geçtiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Çünür Tepesinin projesi hazırlanıyor. Kirazlıdere, Millet Bahçesi, Andık Deresini şehrimize kazandırdık. Kirazlıtepe'yi yapıyoruz, gelecek yıl başından itibaren de 2024 yılı programımızda Çünür Tepesi bulunuyor" dedi.

Çünür Küme Evlerde oturan vatandaşlar da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sayesinde yıllarca özlemle bekledikleri doğalgaza kavuştuklarını, yine küme evlerin tüm altyapı sorunlarının ortadan kaldırıldığını söyleyerek Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.

Yine TOKİ'nin ilk arsam projesine ilişkin de bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, bu arsaların da Akkent TOKİ'nin bulunduğu bölgede yer aldığını aktararak, "Oralar gecekondu önleme bölgesi adı altında ilk evini yapacaklar için tahsis edildi. Yeri belli oldu, hazineden devri yapıldı. parselasyon yapıldıktan sonra arsalar hak sahiplerine teslim edilecek" görüşlerinde bulundu.

Kendi taleplerini dinleyen ve tek tek cevap verdiği için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden mahalle sakinleri "Burada herkes takdir eder, Isparta'da birinci etap TOKİ konutları AK Parti belediyeciliğinin yüz akıdır. Çünür'ün bugün bu kadar büyük olmasının sebebi TOKİ'dir. AK Parti belediyeciliğinin 2004-2009, 2019-2024 dönemlerinde yapılan her şeyi görüyoruz, biliyoruz. Mehmet Tönge Mahallesi alt geçidinin faydasını görüyoruz. Isparta'yı Isparta, Çünür'ü Çünür yaptın. Yapmış olduğunuz hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA