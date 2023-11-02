Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Batıkent Mahallesi'nde Mahalle Meclisi Buluşması Gerçekleştirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle meclisi buluşmalarına Batıkent Mahallesi ile devam etti. Batıkent Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Başdeğirmen, bir soru üzerine şehirde gençlere yönelik birçok etkinlik ve projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Gençlerimiz bizi takip etmeye devam etsin, Isparta'nın güzelliklerini yaşasınlar" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahallelerde vatandaşların talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Son olarak Batıkent Mahallesi Mahalle Meclisi Buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, serin havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlarla hoş sohbet edebilmek amacıyla mahallelere gittiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, bu buluşmalarda vatandaşların taleplerini sohbet ortamında aldıklarını, amaçlarının talepleri anında çözmek olduğunu söyledi.

Başkan Başdeğirmen, bir esnafın Batıkent Mahallesi Sosyal Tesisine doğalgaz talebi ve bir vatandaşın da 4778 sokaktaki yağmur suyu altyapı sorunuyla ilgilenilmesi talimatını verdi. Batıkent Mahallesi Camiinin yağmurlu havalarda bazı bölgelerinden su sızıntısı yaşadığını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den bu konuda destek istediler. Başkan Başdeğirmen, caminin probleminin giderileceğini dile getirdi.

Sevim Örnek İlkokulu'nun arka tarafından bulunan boş arazinin değerlendirilmesi talebinde bulunulurken, Başkan Başdeğirmen, o bölgenin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 10 yıllığına verildiğini ancak 7 yıldır hiçbir uygulamanın yapılmadığını belirterek, o araziyi geri aldıklarını ve Isparta Belediyesi'nin alanda bir proje uygulayacağını söyledi.

Yakaören köyünden geldiklerini belirten vatandaşlar, köylerine getirilen doğalgaz hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, 2 komşu olarak doğalgaz hizmetinden yararlanamadıklarını ifade ederek, bu konuda Başkan Başdeğirmen'den destek istediler. Türkiye'de köylere doğalgaz verebilen tek ilin Isparta olduğuna değinen Başdeğirmen, "Kayı, Deregümü, Yakaören, Yazısöğüt, Küçük Hacılar ve Büyük Hacılar ile Aliköy listemizdeydi. Şuanda Küçük Hacılar ve Büyük Hacılar ile Aliköy'e doğalgaz altyapısı yapılıyor, diğerlerinde doğalgaz kullanılıyor. Tüm köylerde imar dışı ve diğer konulardan dolayı ufak tefek problemler oldu. Doğalgaz firmasıyla görüşelim, sizin evlerinize de bağlanması için yardımcı olalım" dedi.

Lise öğrencisi olduğunu belirten bir genç de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e gençlerle ilgili projelerini sordu. Göreve geldikleri günden bu yana tüm projelerde gençleri önceliklerine aldıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, şehirde sadece Halil Hamit Paşa Kütüphanesi'nin bulunduğunu, kendilerinin ise Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde 500 kişilik kütüphane kurduklarını, gençlik merkezleri açtıklarını, Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin yapım çalışmalarının devam ettiğini, semt sahaları ve spor kompleksleri yaptıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Daha önce Isparta'da bir tane kültür sinemamız vardı. Oraya senede bir kez tiyatro gelirdi. Kültür Merkezini açtıktan sonra 2,5 yılda 167 tiyatro oynandı. Her gün neredeyse tiyatro ve sosyal etkinlikler var. 2.5 yıl içerisinde 17 sanatçı konser verdi. Bizim yaptığımız etkinlikler birçok ilde yok. Gençlerimiz bizim etkinliklerimizi, duyularımızı takip etsin. Kirazlıdere'de her hafta bir gün ateşbaşı etkinliği yapıyoruz. Isparta'nın güzelliklerinden faydalanın. Gençlerimiz Andık Deresi'ne gidip şelalenin sesiyle kendilerini dinleyebilir, derslerini orada çalışabilir. Doğanın ortasında çok güzel bir alan" ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda Başkan Başdeğirmen, çocukların top talebiyle ilgili mahalledeki okullara futbol ve voleybol topu gönderileceğini söylerken Batıkent Mahallesi Muhtarı Ahmet Çığrı, mahallerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e çiçek takdim etti. - ISPARTA