İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Beyaz Saray'ın İspanya'nın ABD ile askeri iş birliği konusunda anlaştığına ilişkin iddialarını yalanlayarak, "Üslerin kullanımı konusundaki görüşümüzde hiçbir değişiklik olmadı" dedi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı