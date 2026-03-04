Haberler

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, ABD ile askeri iş birliği iddialarını yalanladı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin ABD ile askeri iş birliği konusunda anlaşma sağladığı yönündeki iddiaları yalanladı ve İspanyol hükümetinin Orta Doğu'daki tutumunun değişmediğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya'nın ABD ile askeri iş birliği konusunda anlaşmaya vardığına yönelik iddiaları yalanlayarak, "İspanyol hükümetinin Orta Doğu'daki çatışmalar ve İran'daki saldırılarda üslerimizin kullanımı konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadı" dedi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İspanya hükümeti ile Washington yönetimi arasında yaşanan diplomatik gerginlik sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği basın toplantısında, İspanya'nın ABD ile askeri iş birliğine ilişkin anlaşma sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Albares, Beyaz Saray'dan öne sürülen iddialara ilişkin açıklamasında, "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanyol hükümetinin Orta Doğu'daki çatışmalar ve İran'daki saldırılarda üslerimizin kullanımı konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadı" dedi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
