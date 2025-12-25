Haberler

İsmet İnönü, vefatının 52. yılında mezarı başında anıldı

Güncelleme:
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Törene, İnönü’nün ailesi ve birçok üst düzey yetkili katıldı. Atatürk’ün mozolesine çelenk konulmasının ardından İnönü’nün kabrine de çelenk bırakıldı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Törene, İnönü'nün aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ve askeri erkan ile CHP yöneticileri katıldı.

Törende, Aslanlı Yol'dan yapılan yürüyüşün ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziyelerin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
