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İsmail Çağlar Bayırcı'dan İslami Değerlere Vurgu

İsmail Çağlar Bayırcı'dan İslami Değerlere Vurgu
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AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler için düzenlenen icazet merasiminde, geçmişteki baskılara karşı İslami değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı. Bayırcı, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine dikkat çekti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 83 kız öğrenci için düzenlenen icazet merasiminde yaptığı konuşmada, geçmişteki baskılara karşı İslami değerlere sahip çıkmanın bugünkü başarıların temeli olduğunu ifade etti.

Milletvekili Bayırcı, Kütahya'da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 83 kız öğrenci için düzenlenen icazet merasimine katıldı. Bayırcı, hafızlık eğitiminin ve Kur'an-ı Kerim'in hayatın her alanına rehber olmasının önemini vurguladı, geçmişteki baskılara karşı İslami değerlere sahip çıkmanın bugünkü başarıların temeli olduğunu ifade etti.

"Kur'an ve sünnet bizim rehberimizdir"

Konuşmasında Allah Resülü'nün "Size iki emanet bıraktım: Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnetim. Onlara tutunan aldanmaz" hadisini hatırlatan Bayırcı, Kur'an-ı Kerim'in sadece ezberlenmesinin değil, hükümlerinin de hayata geçirilmesinin önemine işaret etti. Bayırcı, "Rabbim Kur'an'ı okuduğumuz gibi anlamayı, yaşamayı ve amel etmeyi nasip etsin" diyerek İslami değerlerin toplumsal yaşamdaki rolünü vurguladı.

Geçmişteki yasaklara tepki

Milletvekili Bayırcı, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı baskılara dikkat çekerek, 28 Şubat sürecini hatırlattı. Başörtüsü yasağı, Kur'an kurslarının kapatılması ve ezanın Türkçe okutulması gibi uygulamaların halkı dini değerlerden uzaklaştırmayı hedeflediğini belirten Bayırcı, "Bir İngiliz vatandaşı yıllar önce, 'Türkleri bu kitaptan uzaklaştırmadan onları yenmemiz mümkün değil' demişti. İşte o günden bugüne türlü yollarla bizi İslam'dan ve Kur'an'dan koparmaya çalıştılar" diyerek geçmişteki mücadelelerden bahsetti.

Türkiye'nin son yıllarda birçok başarıya imza attığını vurgulayan Bayırcı, "22 yıldır bu ülkenin başında imam hatip mezunu bir lider var. Elhamdülillah, uzaya mekik gönderdik, hızlı trenimizi yaptık, havaalanlarımızı inşa ettik. Daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

"İslami değerlere saldırılara izin vermeyeceğiz"

Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, son dönemlerde İslami değerlere yönelik saldırılara da sert tepki gösterdi. "Dört-altı yaş Kur'an kurslarına 'orta çağ zihniyeti' diyenler, Müslümanlara 'gerici ve yobaz' diyenler iman kalemize saldırıyorlar. Ama biz onlara müsaade etmeyeceğiz. Bu yoldan dönmek yok" diyen Bayırcı, İslami eğitim projeleriyle toplumu daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Son olarak programa yoğun katılımdan dolayı teşekkür eden Bayırcı, "Rabbim katılımlarınızdan dolayı sizlerden razı olsun. Bu birlik ve beraberlikle büyük hedeflere yürümeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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