İİT, İsrail'in "Batı Şeria'nın ilhak planı" gündemiyle acil toplantı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planını ve Filistin topraklarındaki ihlallerini ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantı yaptı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İİT'nin Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki genel merkezinde düzenlenen İcra Komitesi toplantısının, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye yönelik girişimlerine karşı yürütülen üst düzey diplomatik temaslar kapsamında yapıldığı" belirtildi.

Üye ülkelerden çok sayıda dışişleri bakanının yanı sıra büyükelçiler ve delegelerin katıldığı toplantıda, İsrail'in ihlallerine karşı ortak bir tavır ve uygulamaya yönelik adımların belirlenmesi konusunun ele alındığı aktarıldı.

"Filistin halkının meşru haklarını korumak için uluslararası toplumun canlandırılmasının" hedeflendiği ifade edilirken, İsrail bölge güvenliğini tehdit eden uygulamalarının dikkate alındığı vurgulandı."

Toplantıda söz alan Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci, ülkesinin İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarını reddettiğini vurgulayarak, yapılanların bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.

Hureyci, "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Batı Şeria üzerinde sözde bir egemenlik kurmaya yönelik adımlar, barış fırsatlarını da baltalıyor. Suudi Arabistan, Batı Şeria'daki her türlü (yasa dışı) yerleşim girişimini kınamakta ve reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'yı ilhak planı

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağcı isimlerin kilit roller üstlendiği İsrail hükümeti, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Yahudi yerleşimciler lehine ve Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı.

Bu kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi", Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı "paralel bir belediye" kurulması yer alıyordu.

İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta ise uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.