Üye Girişi
Haberler

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki göstererek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. İşeri, Gazze'deki durumu da eleştirerek, Filistin halkına ve Özgür Filistin davası için destek veren herkese sabır ve başsağlığı diledi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikaste tepki gösteren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İnsanlığın Gazze'deki utanç verici tabloya sessiz kaldığını belirten Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, Filistin halkına ve Özgür Filistin davası için yüreği yanan bütün insanlara sabır ve başsağlığı diledi.

Başkan Mustafa İşeri, "Tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazze'nin yiğit evladı İsmail Haniye, onurlu Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit vermişti. Hamas Lideri İsmail Haniye'nin siyonist İsrail tarafından Tahran'da, şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İsmail Haniye, halkın seçimiyle göreve gelen ilk hükümet başkanıydı. Allah, İsmail Haniye'ye çocuklarının ve torunlarının şehadetini görmeyi nasip etti. Bugün ise Haniye'nin kendisine güzel bir sonla şehadet nasip oldu. Tabi insanlık da Gazze'deki utanç verici tabloya sessiz kalıyor. Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davası için yüreği yanan bütün insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Ümmetin başı sağ olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmail Heniyye Mustafa İşeri Filistin Gazze Kahta Dış Politika Terör Politika Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı
title