İş insanı Mustafa Alkan, Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

İş insanı Mustafa Alkan, Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı oldu. Alkan, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi büyük ve güçlü bir lider olarak yönettiğini, milletin iradesine saygı duyduğunu ve demokrasiyi güçlendirdiğini vurgulayan Alkan, aday adaylığına ilişkin açıklamasında Eyyübiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak, ilçeyi daha yaşanabilir, daha modern ve daha refah bir yer haline getirmek için projelerini hayata geçirmek istediğini belirtti. Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği doğrultusunda Eyyübiye'ye hizmet etmekten onur duyacağını da sözlerine ekleyerek destek talep etti ve "Eyyübiye'yi birlikte yönetelim, birlikte güzelleştirelim" dedi.

Mustafa Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eyyübiye'ye verdiği önemi, ilçeye yaptığı yatırımları ve projeleri takdir ettiğini, ilçenin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde çalışacağını söyledi.