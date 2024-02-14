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İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya belediye başkan adayı oldu

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TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi. Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti.

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Ankara Çankaya ilçesi için belediye başkan adayı oldu. TİP, sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin adaylığını duyurdu.

İrfan Değirmenci, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi TİP'in, Ankara'nın Çankaya ilçesinden belediye başkan adayı oldu.

TİP'İN ÇANKAYA ADAYI İRFAN DEĞİRMENCİ

TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"

İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya belediye başkan adayı oldu

GENEL SEÇİMDE TİP'İN İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Öte yandan Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. Değirmenci bir süre önce de Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

İrfan Değirmenci Çankaya Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hikmet Cakir:

yakisir

5
5
yanıtYanıtla
Mldhat Caglar:

Yolun açik olsun çankaya senin gibi dürüst bir baskana ihtiyaci var

3
3
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