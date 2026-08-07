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İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Mutabakatı

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İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü ve Milletvekili Hasan Gaşgavi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü ve Milletvekili Hasan Gaşgavi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü ve milletvekili Hasan Gaşgavi, İran medyasına yaptığı açıklamada, Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere yönelik bilgi verdi. Gaşgavi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda bir mutabakat çerçevesi üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi. Gaşgavi, "Umman ile genel mutabakat çerçevesi belirlendi ve nihai metin ve ayrıntılar yakında açıklanacak. Elbette, nihai karar daha üst düzeylerde verilmelidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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