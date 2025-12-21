Haberler

İran'dan ABD'nin Venezuela politikasına sert eleştiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek, iki ülkenin iş birliğini güçlendirme kararlılıklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin Karayip bölgesinde deniz seyrüsefer güvenliğine yönelik eylemlerini ve Venezuela'ya karşı güç kullanma tehdidini, uluslararası hukukun temel ilkeleri ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Karayip bölgesindeki gelişmeler ele alındı. Son yıllarda iki ülke arasında artan iş birliğine dikkat çeken Arakçi, ilişkileri güçlendirme ve genişletme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerini kınayan Abbas Arakçi, ABD'nin Karayip bölgesinde deniz seyrüsefer güvenliğine yönelik eylemleri ile Venezuela'ya karşı güç kullanma tehdidini, uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Venezuela halkı ve seçilmiş hükümetine destek veriyoruz. Bölgesel ve küresel barış ile istikrar için açık bir tehdit oluşturan bu yasa dışı ve tek taraflı uygulamalara karşı uluslararası toplumun kararlı biçimde sorumluluk alması gerekiyor" dedi.

Uluslararası platformlarda eşgüdüm çağrısı

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise ABD'nin yasa dışı yaptırımları ve tehditleri karşısında Venezuela halkı ve hükümetine verdiği destek nedeniyle İran'a teşekkür ederek, ülkesinin bu baskılar karşısında ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını savunma konusundaki kararlılığını yineledi. Venezuelalı Bakan Gil, ABD'nin dayattığı tek kutuplu sisteme karşı koymak ve ülkelerin ulusal egemenliğini savunmak amacıyla uluslararası platformlarda ikili ve çok taraflı eşgüdüm ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
title