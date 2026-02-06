İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Al-Busaidi ile ikinci tur görüşme gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ekibi, Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed Al-Busaidi ile müzakerelerin ikinci turunu gerçekleştirdi. Al-Busaidi İran heyeti ile müzakerelerin ikinci turunu tamamlayarak ABD heyeti ile ikinci kez görüşmeye geçti.

Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ve İranlı heyetler arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler devam ediyor. İran ve ABD heyetleri, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed Al-Busaidi ile ayrı görüşme gerçekleştirdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Al-Busaidi'nin İran heyetinden mevcut gerilimleri gidermeye ve müzakereleri ilerletmeye yönelik hazırlanan planı aldığını ve daha sonra görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ilettiğini aktardı. Planın ABD heyeti tarafından incelendiği belirtildi. Müzakerelerin ilk turunda ABD ve İran, görüşlerini ve planlarını sunmuş oldu.

İran-Umman arasında ikinci tur görüşme yapıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ekibi, dolaylı olarak yürütülen müzakereler kapsamında ilk turun ardından Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ile ikinci kez bir araya geldi. İran medyası, ikinci tur görüşmenin de sona erdiğini, Al-Busaidi'nin ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ekibi ile görüşmeye geçtiğini aktardı. - TAHRAN