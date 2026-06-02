Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

Adana'da 4 gündür kayıp 13 yaşındaki Ela Naz Suci'yi arama çalışmaları sürerken annesi Gonca Sözbir (48), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yardım çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'den cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ancak aradan geçen 4 güne rağmen kız çocuğuna ait bir ize rastlanmadı.

Kızının bulunması için çağrıda bulunan anne Gonca Sözbir, "Cumartesi günü eski mahallemize gitmiştik. Kızım, oradaki parkta arkadaşlarıyla oturacağını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alamadık. Gitmek istese daha önce de evden gidebilirdi. Başına bir şey gelmiş olabilir. Kızımı görüp haber veren olursa çok sevinirim. Kızım 13 yaşında, çok saf bir çocuk. Giderken üzerinde siyah tişört, altında ise bol paça pantolon vardı. Birinin götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü benden hiç ayrı kalmadı. Çok kötü durumdayım. Uykuyu unuttuk. Aramadığımız yer kalmadı. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Kızına çağrıda bulunan Sözbir, "Beni dinliyorsan; kendi iradenle gittiysen ya da birileri seni zorla götürdüyse, fırsatını bulursan kaç. Hayatından endişe ediyorum. Çocuğum daha çok küçük, aklıma kötü şeyler geliyor. Kim götürdüyse kızımı geri getirsin. Söz veriyorum, şikayetçi olmayacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekiplerinin kayıp kızın bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Aile ise Ela Naz'ı gören veya yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı