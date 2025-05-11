İran ve ABD Arasındaki Dördüncü Tur Müzakereler Sona Erdi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan dolaylı müzakerelerin sona erdiğini açıkladı. Bekayi, görüşmelerin zorlu ama faydalı geçtiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakerelerin sona erdiğini duyururken, "Zorlu ancak faydalı görüşmeler oldu" dedi.
İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakereler sona erdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasındaki dördüncü tur dolaylı müzakereler sona erdi. Tarafların birbirlerinin tutumlarını daha iyi anlaması ve farklılıkları gidermek için makul ve gerçekçi yollar bulması açısından zorlu ancak faydalı görüşmeler oldu. Bir sonraki tur, Umman tarafından koordine edilerek duyurulacak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN