İran-ABD dolaylı müzakerelerinin ikinci turu Cenevre'de başladı

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

İran-ABD arasında İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Görüşmeler Umman'ın Cenevre Büyükelçiliğinde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda taraflar arasında karşılıklı mesaj alışverişi şeklinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken ABD heyetinde ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner yer alıyor.

İlk tur Maskat'ta yapılmıştı

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turu geçtiğimiz hafta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılmıştı. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda tarafların doğrudan masaya oturmadan karşılıklı mesaj iletmesi yöntemiyle gerçekleştirilmişti. İran tarafı görüşmelerin "ciddi kuşku ve güvensizlik ortamında" yürütüldüğünü vurgularken, ABD tarafı ise sürecin devam etmesi yönünde mesajlar vermişti. İlk turda, müzakerelerin kapsamı ve yöntemi üzerinde durulduğu, ikinci turda ise teknik başlıkların daha ayrıntılı şekilde ele alınmasının hedeflendiği ifade edilmişti. - CENEVRE