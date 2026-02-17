Haberler

İran-ABD dolaylı müzakerelerinin ikinci turu Cenevre'de başladı

Güncelleme:
İran ve ABD, nükleer programı üzerine dolaylı müzakerelerin ikinci turunu İsviçre'nin Cenevre kentinde başlattı. Görüşmeler Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda, karşılıklı mesaj alışverişi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken ABD heyetinde ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner yer alıyor.

İlk tur Maskat'ta yapılmıştı

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turu geçtiğimiz hafta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılmıştı. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda tarafların doğrudan masaya oturmadan karşılıklı mesaj iletmesi yöntemiyle gerçekleştirilmişti. İran tarafı görüşmelerin "ciddi kuşku ve güvensizlik ortamında" yürütüldüğünü vurgularken, ABD tarafı ise sürecin devam etmesi yönünde mesajlar vermişti. İlk turda, müzakerelerin kapsamı ve yöntemi üzerinde durulduğu, ikinci turda ise teknik başlıkların daha ayrıntılı şekilde ele alınmasının hedeflendiği ifade edilmişti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
