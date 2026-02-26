İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentindeki üçüncü turuna ilişkin, "Bu, en ciddi müzakere turlarımızdan biriydi. İyi ilerleme kaydettik ve ciddi biçimde bir anlaşmanın unsurlarına girdik" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı