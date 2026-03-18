Haberler

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, oğlu ve diğer bazı yetkililer hayatlarını kaybetti. Saldırıların ardından İran, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetti. Ulusal Güvenlik yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırılarda Ali Laricani, oğlu Murtaza Laricani, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'nin Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Beyat ve bir grup korumanın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırıların ardından İran'ın birlik ve dayanışma çağrısının sürdüğü vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin "şehadet mertebesine ulaştığı" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Bu sabah Ali Laricani'yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran'ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi. Bu rejimi zayıflatarak İran halkına onu devirme fırsatı vermeyi umuyoruz. Bu birden gerçekleşecek bir durum değil ve kolay olmayacak, ancak bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi

Savaştaki Zelenski de İran'a karşı harekete geçti! 4 ülkeye gönderdi
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti

Mütevazılığın da bu kadarı! Attığı golü yorumlamadı, bakın ne yaptı
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki

Verdi veriştirdi! Dev maç öncesi hedefinde UEFA var
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

İran'dan sonra gözünü o ülkeye dikti: Çok yakında adım atacağız
İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Tüm dünyanın konuştuğu o kadınlar İstanbul'a iniş yaptı