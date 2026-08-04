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İran, Ukrayna'nın Özrünün Ardından Saldırı Planını İptal Etti

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İran dini liderinin danışmanı Muhsin Rızai, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine saldırı için özür dilemesi sonrası 3 hedefli operasyonun iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda yasa dışı rotalara izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Ukrayna hükümetinin Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlediği saldırı için "özür dilemesinin" ardından İran'ın Ukrayna'daki 3 hedefi vurma operasyonunu iptal ettiğini belirtti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, İran'ın Ukrayna'ya saldırı planına ilişkin konuştu. Rızai, Ukrayna hükümetinin Hazar Denizi'nde İran gemisine 25 Temmuz'da gerçekleştirdiği saldırı için özür dilediğini, İran'ın da Ukrayna'da 3 hedefe yönelik saldırı planını iptal ettiğini açıkladı. Rızai, operasyon iptal edilmeden önce İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırılar için hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Rızai ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın belirlediği rota dışında herhangi bir deniz yoluna izin vermeyeceğini ve "yasa dışı bir rota" kullanmaya çalışan herhangi bir düşman deniz aracının vurulacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

İranlı yetkililere göre Ukrayna'nın İran gemisinie saldırısında 1 mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakaçi geçtiğimiz hafta, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'nın İran gemisine yapılan saldırının "kasıtlı olmadığını" ve Kiev'in gerilimi tırmandırmak istemediğini söylediğini aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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