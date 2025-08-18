İran, UAEA ile Yeni Müzakerelere Hazırlanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile görüşmelere devam edeceğini ve iki tarafın önümüzdeki günlerde muhtemelen yeni bir müzakere turu gerçekleştireceğini söyledi.

İran, İsrail'in saldırıları sırasında nükleer tesislerin hedef alınmasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya almıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında UAEA ile görüşmelere değindi. İran'ın UAEA ile görüşmelere devam edeceğini kaydeden Bekayi, iki tarafın önümüzdeki günlerde muhtemelen yeni bir müzakere turu gerçekleştireceğini söyledi. İran'ın nükleer programının barışçıl doğası konusunda güvence vermeye hazır olduğunu aktaran Bekayi, "Baskıcı yaptırımların kaldırılması koşuluyla, nükleer programımızın barışçıl doğasına dair güvence verecek bir dizi önlem almaya hazırız" dedi.

İranlı Sözcü, ülkesiyle UAEA arasındaki ilişkilerde üçüncü taraf arabuluculuk iddialarını reddederek, "Ajansla iletişimimiz, ilişkimiz doğrudan. Geçen hafta ajansın yardımcılarından biri Tahran'ı ziyaret etti. İş birliği çerçevesi taslağı üzerinde de görüşmeler yaptık. Viyana'daki temsilcimiz ajansla sürekli temas halinde" ifadelerini kullandı.

Bekayi'den Almanya, Fransa ve Almanya'ya rest

Bekayi, ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, BM yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek olan "mekanizmayı" kullanma tehditlerinden dolayı eleştirerek, "Avrupa'nın bu aracı İran'a baskı yapmak için kullanması başlı başına yasa dışı bir hamledir. Üç Avrupa ülkesi, 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmedi. ABD ve İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldırdığında ise ne bu saldırıları kınadılar ne de tutumlarını mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştılar. Bu üç ülkenin bu mekanizmayı kullanma hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Bu üç ülkeyle müzakereleri hiçbir zaman kesmedik. Onlar, yapıcı bir rol mü yoksa Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet eden olumsuz bir rol mü oynamak istediklerine karar vermelidirler" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 13 Haziran'daki saldırısıyla başlayan ve 12 gün süren çatışmada İran'ın nükleer tesisleri hedef almasının ardından İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran'da nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da UAEA iş birliğinin askıya alınmasına ilişkin yasayı 2 Temmuz'da onaylamıştı. - TAHRAN