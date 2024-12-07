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Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İran'a kaçtığı iddiaları yalanlandı. Suriye devlet haber ajansı, Esad'ın Şam'da kaldığını, operasyonları başkentten yürüttüğünü açıkladı.

Suriye'de muhaliflerin başlattığı harekatta Beşar Esad rejimi zor günler yaşıyor. Ellerindeki kaleleri bir bir kaybeden rejim, başkent Şam'a kadar gelen muhalifler bir varlık gösteremedi.

"ESAD İRAN'A KAÇTI" İDDİASI

Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ise çatışmaların başladığı ilk günlerde Rusya'ya kaçtığı iddia edildi. Bu bilgi yalanlanırken, Esad'ın önceki gün ailesiyle birlikte İran'a gittiği öne sürüldü.

"ESAD ŞAM'DAN OPERASYONLARI YÜRÜTÜYOR"

Ancak bu da yalanlandı. Suriye devlet haber ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da kaldığını ve çalışmalarını başkentten yürüttüğünü söyledi.

"HAMANEY'İN DANIŞMANI ŞAM'DA ESAD'LA GÖRÜŞTÜ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yakup Rızazade konuya ilişkin açıklama yaptı. Rızazade, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani'nin dün Suriye'nin başkenti Şam'da Esad ile görüştüğünü söyleyerek, "Ali Laricani'nin Şam ziyareti ve Doha'daki Astana görüşmeleri ile Suriye'de bir siyasi çözüm bulunacağını umut ediyorum. Esad ve ailesinin Suriye'den ayrıldıkları yönündeki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

İran'ın Suriye'deki askeri danışmanlarını çektiği yönündeki iddiaları da reddeden Rızazade, "Suriye'deki askeri danışmanlarımızı bölgeden çekmedik ve Şam Büyükelçiliğimiz halen aktif durumda" dedi.

Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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