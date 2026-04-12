İran Meclis Başkanı Galibaf: ABD Güvenimizi Kazanabilecek mi?
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'ın mantığını ve ilkelerini anladığını belirtti. Artık karar verme zamanının geldiğini vurgulayarak, ABD'nin güvenlerini kazanıp kazanamayacağının gündeme geldiğini ifade etti. Bu açıklama, İran'ın uluslararası ilişkilerindeki gerginliği ve ABD ile olan diyalog sürecini önemli bir noktaya taşıyor.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı, güvenimizi kazanabilecek mi kazanamayacak mı" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı