İran Meclis Başkanı Galibaf: "ABD çıkış yolu arıyorsa, tek yolu İran halkının güvenini kazanmak"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yürütülen müzakereler ardından ülkeye dönüşünde yaptığı açıklamada, "ABD eğer kendisi için bir çıkış yolu arıyorsa tek yolu İran halkının güvenini kazanmaktır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarının ardından ülkeye dönüşünde sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Galibaf, "Öncelikle dualarıyla ve liderimizin çağrısına uyarak geçmişe kıyasla daha güçlü şekilde sokaklarda yer alan aziz İran halkına teşekkür ediyorum. Bu güçlü katılım, halkımızın haklarını savunmamıza önemli katkı sağladığı gibi, karşı tarafın devrimimizi daha iyi anlamasına da vesile oldu. Ben bu etkiyi bizzat gördüm" dedi.

"Müzakerelerde ilerleme sağlandı"

Müzakere sürecine değinen Galibaf, "Oldukça yoğun, ciddi ve zorlu görüşmeler gerçekleştirdik. Heyetimiz, bünyesindeki yetkin uzmanlardan yararlanarak, kapsamlı ve çok yönlü bir bakış açısıyla ekip çalışması içinde İran'ın iyi niyetini göstermek için çok önemli girişimler geliştirdi. Bu da müzakerelerde ilerleme sağladı" ifadelerini kullandı.

"Güveni tesis etmesi gereken taraf ABD"

ABD'ye yönelik güvensizliğin geçmişe dayandığını vurgulayan Galibaf, "En başından beri ABD'lilere güvenmediğimizi söyledik. Güvensizlik duvarımız 77 yıllık. Son bir yıl içinde müzakereler sürerken iki kez bize saldırdılar. Bu nedenle güveni tesis etmesi gereken taraf ABD'dir. Geçmişteki ihlalleri nedeniyle güvenin yeniden inşası zor ve zaman alıcıdır. Ancak bu yönde adım atıp atmama kararı onların elindedir. Bu turda ise bu iradeyi yeterince göremedik" dedi.

"İran heyeti uyumlu ve etkin şekilde çalıştı"

İran'ın müzakere heyetine ilişkin de konuşan Galibaf, "İran heyeti, farklı görüşlere rağmen İran halkının haklarını savunma konusunda uyumlu, ciddi ve etkin bir şekilde çalışan ulusal bir heyetti. Tıpkı bugün halkımızın düşman karşısında birlik içinde durması gibi bu süreçte de aynı birlik sergilendi. Bu turda en önemli şey ise düşmanın psikolojik operasyonlarının etkisiz hale getirilmesi ve İran halkının sesinin dünyaya duyurulması oldu" dedi.

Trump'ın açıklamalarına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına da değinen Galibaf, "Bu tür tehditler İran halkı üzerinde etkili değildir. Bunun bir slogan olmadığını kanıtladık ve dünya bunu gördü. İran halkının düşmanlarının nasıl bir çaresizliğe düştüğünü gösterdik. Tehditler karşısında boyun eğmediğimizi, 47 yıllık devrim sürecinde askeri, ekonomik ve siyasi baskılar dahil her alanda fiilen ortaya koyduk. ABD eğer kendisi için bir çıkış yolu arıyorsa, tek yolu İran halkının güvenini kazanmaktır" dedi.

"ABD, İran halkına borçlu"

Galibaf, ABD'ye seslenerek, "Siz İran halkına borçlusunuz ve bunu telafi etmek için daha çok çaba göstermeniz gerekiyor. Eğer savaşmak isterseniz savaşırız, mantıkla gelirseniz mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. İrademizi bir kez daha sınarlarsa, onlara daha büyük bir ders veririz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı