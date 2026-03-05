İran Meclis Başkanı Galibaf: "Saldırgan cezalandırılana kadar yakasını bırakmayacağız"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'li askeri komutanların İran'ın saldırılarının sonuçlarına ilişkin gerçekleri açıklamadığını öne sürerek, "Saldırgan cezalandırılana kadar yakasını bırakmayacağız" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'li yetkililerin İran'ın saldırıları sonucu yaşanan kayıplara ilişkin kamuoyuna gerçek bilgileri açıklamadığını savundu. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'li askeri yetkililer, İran'ın hedefe yönelik ve etkili saldırılarının artan isabet oranı ve kendilerine verilen acı verici zararlar hakkında neden rapor vermiyor? Temsilcilere bir çıkış planımız yok diyorlar, ancak medyada büyük laflar ederek piyasaları yönetmeye çalışıyorlar. Saldırgan cezalandırılana kadar yakasını bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Galibaf, dün yaptığı bir başka paylaşımda ise İran halkını meydanlara ve camilere davet etti. İran Meclis Başkanı İran Meclis Başkanı, "Bugün her birimizin yerine getirmesi gereken görev, meydanlarda, camilerde ve sokaklarda bulunmak ve şehit olan imamımız ve liderimiz için düzenlenen matem törenlerine katılmaktır. Ulusal meseleyi her türlü siyasi çekişmenin önünde tutuyoruz ve sokaklarda bulunarak aziz İran'ın ve silahlı kuvvetlerin arkasında güçlü bir şekilde duruyoruz" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı