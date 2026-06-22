Haberler

İran Meclis Başkanı Galibaf Umman'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemeler için Umman'a gitti. Galibaf, Umman Sultanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemeler hakkında görüşmeler yapmak üzere Umman'a geldi.

İran ve ABD arasında İsviçre'de yapılan müzakere turunun ardından İran heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Umman'a geldi. Galibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemeler hakkında görüşmeler yapacak. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi tarafından karşılanan Galibaf, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de bir araya gelecek.

Galibaf'ın yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de görüşmelere katılacak. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Baklava kutusundan sonra şimdi de bu! İçinden balya balya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Paylaşım yanlış anlaşılınca milyonlar dakikalar içinde onu tanıdı

Paylaşım yanlış anlaşılınca milyonlar dakikalar içinde onu tanıdı
Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı

Japon turistin İstanbul'da maruz kaldığı manzara bu
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

Milli yıldızımızın eşi ABD'den yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!