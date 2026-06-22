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İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD müzakereleri ile ilgili açıklama

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran müzakerelerinin ilk turunda Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğuyla Lübnan Savaşı'nı sona erdirme yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini, petrol ihracatı kısıtlamalarının kaldırıldığını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turu ile ilgili olarak, "Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu, Lübnan Savaşı'nı sona erdirme yolunda büyük bir ilerleme sağladı" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turunun sona ermesinin ardından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den görüşmelerle ilgili açıklama geldi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu, Lübnan Savaşı'nı sona erdirme yolunda büyük bir ilerleme sağladı" dedi. Diğer konularda da aşama kaydedildiğine işaret eden Arakçi, "Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı" ifadelerini kullandı. Tarafların Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda mutabık kaldığını hatırlatan Arakçi, "İlk gerçek sınav: Lübnan çatışmasızlık mekanizması" dedi. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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