İran lideri Ali Hamaney: ABD, İsrail'in Gazze'deki cinayetlerin suç ortağı

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu söyledi. Hamaney, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendirerek, ABD'nin elinin tüm mazlumların kanına bulaştığını belirtti.

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi.

Hamaney, "Bu olayda ABD, ( İsrail'in işlediği) cinayetin bariz suç ortağıdır. ABD'nin eli tüm mazlumların kanına bulaşmıştır. Gazze'deki cinayeti o yönetiyor." dedi.

Batılı liderlerin Tel Aviv'i ziyaretlerinin ardında, İsrail'in dağılma ve yıkılma endişesinin bulunduğunu dile getiren Hamaney, Hamas'ın İsrail'e büyük bir darbe vurduğunu belirterek, İsrail yönetiminin Hamas'tan alamadığı intikamı, sivil halkı bombalayarak almaya çalıştığını vurguladı.

Gazze halkının sabrından övgüyle bahseden Hamaney, "Savaşçılar, harekete geçmeye hazır bir şekilde bekliyorlar. Moral ve motivasyonlarını ve hareket kabiliyetlerini korudular ve korumaya da devam edecekler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 41 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.