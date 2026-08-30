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ABD'nin Larak Adası Saldırısı: İran'dan Misilleme Tehdidi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD’nin İran’ın Larak Adası’na hava saldırısı düzenlediği doğrulanarak, "Saldırgan bir eylemde bulunan düşman, bazı asker ve vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın Larak Adası'na hava saldırısı düzenlediği doğrulanarak, "Saldırgan bir eylemde bulunan düşman, bazı asker ve vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu. Saldırgan cezalandırılacaktır" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Larak Adası yakınlarında duyulan patlama seslerine ilişkin bildiri yayımladı. Açıklamada, ABD'nin bölgeye hava saldırısı düzenlediğine yönelik iddialar teyit edilerek, "Amerikan-Siyonist düşman, iç sorunlarını çözme konusundaki çaresizliği ve bölge ülkelerine karşı kötüleşen itibarını gerekçe göstererek, kötü niyetli rolünü yeniden canlandırmaya ve kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı. Bu kapsamda Larak Adası'na saldırarak saldırgan bir eylemde bulunan düşman, bazı askerlerimizin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" denildi.

Açıklamada, İran halkının saldırıya karşılık vereceği belirtilerek, "Saldırgan cezalandırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na deniz mayını taşıdığı belirtilen füzeler fırlatmaya hazırlanan İran'a ait 2 füze rampasını vurduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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