İranlı kaynak: "Tahran, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde ateşkesten çekilecek"

İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran yönetiminin ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkesten çekileceğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde İran'ın ateşkesten çekileceğini bildirdi. Tahran yönetiminin ateşkesten çekilme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini belirten kaynak, İran ordusunun da söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak ayrıca ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "İki haftalık ateşkes planı kapsamında ABD, Lübnan'daki direnişe yönelik olanlar da dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını kabul etti ancak Siyonist rejim bu sabah ateşkesi açık şekilde ihlal ederek Lübnan'a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi. ABD, bölgedeki azgın köpeğini kontrol edemiyorsa, İran bu konuda ona yardımcı olur, hem de güç kullanarak" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısı

İsrail'in bugün Lübnan'daki çeşitli noktalara yönelik düzenlediği hava saldırısı, ABD- İsrail ve İran arasındaki çatışmaların başladığı tarihten bu yana Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olarak değerlendiriliyor. İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını ifade etmişti. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı