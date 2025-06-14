İran, İsrail'e Ait 10 İHA'yı Hava Savunma Sistemleriyle Düşürdü

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İran Hatemü'l Enbiya Hava Savunma Karargahı, son 1 saat içinde İsrail'e ait 10 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Meşhed kentinde ayrıca tanımlanamayan bir cisim de etkisiz hale getirildi.

İran Hatemü'l Enbiya Hava Savunma Karargahı, son 1 saat içinde İsrail'e ait 10 insansız hava aracının (İHA), ülkenin farklı bölgelerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail, İran'a saldırılarını yoğunlaştırırken, İran Hatemü'l Enbiya Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son bir saat içinde İsrail'e ait 10 insansız hava aracının (İHA), ülkenin farklı bölgelerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Meşhed kentinde tanımlanamayan bir cisim etkisiz hale getirildi"

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı, İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde hava savunma sistemlerinin tespit edilen tanımlanamayan bir cismi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Haberde, hava savunma birliklerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve şehir semalarında tespit edilen her türlü şüpheli cisme anında müdahale edildiği belirtilirken olay sonrası Meşhed semalarında herhangi bir hareketliliğin bulunmadığı ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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