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İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var

İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
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Düzensiz göçmenleri ülkeden göndermeye hazırlanan İran, Mart 2025'e kadar yaklaşık 2 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini duyururken bu göçmenlerin Türkiye'ye gönderileceği iddiası kamuoyunda infial yarattı. Söz konusu haberlere yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı "Sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" dedi.

İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Mart 2025'e kadar ülkedeki düzensiz göçmenlerden yaklaşık 2 milyonunu sınır dışı etmeyi planlandıklarını söylemişti.

Radan, geçen hafta devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) ülkedeki düzensiz göçmen sorununa ilişkin açıklama yapmıştı. İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla ülkedeki düzensiz göçmen sorununa karşı önlemler almaya çalıştıklarını aktaran Radan, "Bu yıl yıl sonuna kadar ( İran takvimine göre Mart 2025) ülkede yasa dışı olarak bulunan önemli sayıda izinsiz yabancı uyruklu kişiyi sınır dışı edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

İran'ın 2 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini duyurmasının ardından ortaya atılan "Göçmenler Türkiye'ye gelecek" iddiası kamuoyunda infiale neden olur bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'YE GELECEKLERİ ANLAMINI ÇIKARMAK YANLIŞTIR"

MSB kaynaklarının açıklamasında "Sınır dışı etme, bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır.

"KAÇAK GÖÇMEN SAYISI SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEDİR"

Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (18)

Birşey demedimki:

Bu açıklamaya mahallece katıla güldük

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9
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Tandogan Dogan:

demek ki gekecekker

171
6
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Arslan:

Kesin buraya gelecekler kesinnn

143
5
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Murat Ak:

Her iki laflarından biri algı. Giren girmiş zaten ne teknolojik sını muhafızlığı bu. Unutulur gider, birde bakmışsınız kaynaşmışız bile.

92
5
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SMMM:

SINIRLAR ÇOK YOĞUN KORUNUYORMUŞ AMAN TANRIM KORUNMASA NE OLUR DÜŞÜNEMİYORUM :)

85
2
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Mustafa Gümüş:

çok sıkı korunuyor girenler kaz mı

76
2
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Yeşim:

Gözün gördüğünü de inkar eder oldular. Teknolojik sistem derken sınırlarda tel örgü bile yok!

49
2
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Mutlu SÜTÇÜ:

bunları da alın bir şey olmaz. alıştık artık. oy kağıtları yerine bunları sandığa atarız. hediyemiz olsun hükümetttt..

46
3
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Hayri:

olsun ensardır ensar bu dünyada anlaşılmasa bile ahirette mükafatı olur 10 milyon tane var sebep olanlar sırat köprüsünden dronla geçecek demekki

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4
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Mustafa Hoca:

İnşallah efendim size inanıyoruz dediğiniz gibidir kesinlikle .elbette Türkiye'ye giriş öyle kolay değildir.koskoca türkiye yol geçen hanı değildir

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10
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