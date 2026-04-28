İran'ın ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı iddiası

ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği teklifi Tahran'ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddialarının ardından İran'ın ABD'ye revize edilmiş yeni bir teklif sunacağı öne sürüldü.

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edildi.

Haberlerde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya ziyaretinin ardından bugün İran'a dönmesinin beklendiği ve teklifi İranlı liderlerle istişare edeceği ifade edildi. İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, sürecin devam ettiği ve belirsizliğini koruduğu aktarılarak, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu ifade edildi.

"İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın çöküş aşamasında olduğunu iddia ederek, "İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başarabilecekler), Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

