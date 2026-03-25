Haberler

İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: "Hürmüz Boğazı eski haline dönmeyecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının değiştiğini ve artık eski haline dönmeyeceğini belirtti. Askeri gücün arttığını vurgulayan Zülfikari, müzakereye zorlanacaksınız ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı'na ilişkin, "Hürmüz Boğazı'nın durumu eski haline dönmeyecek. Biz neye karar verirsek o olacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada savaşın gidişatına ve bölgedeki dengelere dikkat çekti. Zülfikari, İran'ın askeri gücünün her geçen gün arttığını belirterek, "Siz savaşın uzamasından ne kadar kaçıyorsanız, milletimizin direnci ve silahlı kuvvetlerimizin gücü her geçen an daha da artıyor. Savaşın gidişatı sizi gerçeği kabul etmeye zorlayacak, sonunda kendi iradenizle müzakereye mecbur kalacaksınız. Görünen o ki siyasetçileriniz de doğru değerlendirme yapamaz hale gelmiş" dedi.

"Hürmüz Boğazı eski haline dönmeyecek"

Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemelere dikkat çeken Zülfikari, "Hürmüz Boğazı'nın durumu eski haline dönmeyecek. Biz neye karar verirsek o olacak. Geçişlere ilişkin kuralları yeniden ve kararlı şekilde belirledik. Kural açıktır: Siz ve sizinle bağlantılı olan hiçbir kimsenin geçişine izin verilmeyecek. Geçiş izni verme yetkisi tamamen bizimdir. Geçiş yasası açıkça belirlenmiştir. Hareketsiz kalmış durumdasınız ve bunun işaretleri her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir. Kaybettiğiniz yalnızca üsleriniz değil, kendi kurduğunuz düzendir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

Savaş ülkeyi fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

Savaş ülkeyi fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı

Genç hemşirenin korkunç ölümü! İşte doktor sevgilisinin ilk ifadesi
Avrupa'da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye'den 5 yer girdi

Dünyayı korkutan raporda Türkiye'den 5 yer var