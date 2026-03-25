İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: "Hürmüz Boğazı eski haline dönmeyecek"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada savaşın gidişatına ve bölgedeki dengelere dikkat çekti. Zülfikari, İran'ın askeri gücünün her geçen gün arttığını belirterek, "Siz savaşın uzamasından ne kadar kaçıyorsanız, milletimizin direnci ve silahlı kuvvetlerimizin gücü her geçen an daha da artıyor. Savaşın gidişatı sizi gerçeği kabul etmeye zorlayacak, sonunda kendi iradenizle müzakereye mecbur kalacaksınız. Görünen o ki siyasetçileriniz de doğru değerlendirme yapamaz hale gelmiş" dedi.

"Hürmüz Boğazı eski haline dönmeyecek"

Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemelere dikkat çeken Zülfikari, "Hürmüz Boğazı'nın durumu eski haline dönmeyecek. Biz neye karar verirsek o olacak. Geçişlere ilişkin kuralları yeniden ve kararlı şekilde belirledik. Kural açıktır: Siz ve sizinle bağlantılı olan hiçbir kimsenin geçişine izin verilmeyecek. Geçiş izni verme yetkisi tamamen bizimdir. Geçiş yasası açıkça belirlenmiştir. Hareketsiz kalmış durumdasınız ve bunun işaretleri her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir. Kaybettiğiniz yalnızca üsleriniz değil, kendi kurduğunuz düzendir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı