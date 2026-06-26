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İran: "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran'ın dikkate alınmadan garanti altına alınamaz"

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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin İran'ın katılımı ve değerlendirmeleri olmadan garanti altına alınamayacağını belirtti. Aksi takdirde paralel güzergahların askıya alınacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, " Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel güzergahlar ya da kıyı devleti olarak İran'ın değerlendirmeleri dikkate alınmadan varılan kararlar yoluyla garanti altına alınamaz"

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin İran olmadan olmayacağını söyledi. Garibabadi, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel güzergahlar ya da kıyı devleti olarak İran'ın değerlendirmeleri dikkate alınmadan varılan kararlar yoluyla garanti altına alınamaz. Güvenilir bir çerçeve İran ile koordinasyona ve İslamabad'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın 5. paragrafındaki hükümlere dayanmalıdır. Aksi halde, sonuç belirlenen paralel güzergahların askıya alınması olacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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