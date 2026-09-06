İran'dan Hürmüz'de yasaklı bölge hamlesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın gelecek günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde ABD'nin bölgedeki ablukasının başladığı alandan Basra Körfezi'nin iç kesimlerine uzanan bir "yasaklı bölge" ilan edeceğini ve buradan geçen ticari gemilerin yaptırım listesine alınacağını bildirdi. Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güzergahlarına ilişkin anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran yönetiminin yakın zamanda Hürmüz Boğazı çevresinde bir "yasaklı bölge" ilan edeceğini açıkladı. Rızai, söz konusu bölgenin ABD Donanması tarafından ilan edilen abluka alanından başlayarak Basra Körfezi'nin iç kesimlerine kadar uzanacağını belirtti. İranlı yetkili, bu bölgeye girmeye çalışacak herhangi bir ticari geminin yaptırım listesine alınacağını söyledi.

" İran'ın yöneteceği yeni uluslararası koridor gelecek günlerde açıklanacak"

Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığına ilişkin Umman ile yürütülen görüşmelere de değinen Rızai, tarafların bölgeden geçişlerde kullanılacak güzergahlar konusunda anlaşmaya vardığını ve mutabakatın önümüzdeki günlerde imzalanacağını ifade etti. Rızai, " İran'ın yöneteceği yeni uluslararası koridor, kardeş ülke Umman ile birlikte belirlendi ve gelecek günlerde açıklanacak" dedi.

Rızai, ABD'nin ablukası ve ekonomik yaptırımları nedeniyle İran'da temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşandığı yönündeki uluslararası basın haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Amerika'nın mutabakattan çekilmesi bizi yeni bir yola soktu"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Haziran ayında taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptından çekildiğini söyleyen Rızai, bu kararın Tahran'ı savaş ve müzakere stratejisinde değişikliğe gitmeye yönelttiğini söyledi. Rızai, "Trump mutabakattan çekildikten sonra, savaş ve müzakere alanında yeni bir strateji benimsememiz gerektiği sonucuna vardık. Amerika'nın mutabakattan çekilmesi bizi yeni bir yola soktu" ifadelerini kullandı.

"İran yapımı gemisavar füzemizi ilk kez test ettik"

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri aynı zamanda 48 saat önce bir Amerikan gemisine karşı İran yapımı bir gemisavar füzesini ilk kez test ettiklerini bildirdi. Rızai, "Bu özel füze Amerikalılara cehennemi yaşattı ve kaçmak zorunda kaldılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı