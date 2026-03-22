İran'dan AB'ye Grönland çıkışı: "Eğer koruyamıyorsanız biz gelip koruyalım"

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, hükümete destek gösterisinde Avrupa Birliği'ne seslenerek, Grönland'ı koruyamayacaklarsa talepte bulunmalarını söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırıları devam ederken, Radan, Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamalarına atıfta bulundu.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, hükümete destek gösterisinde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne seslenerek, "Eğer Grönland'ınızı koruyamıyorsanız talepte bulunun, biz gelip koruyalım" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırıları 23'üncü gününde sürerken, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği'ne (AB) sert ifadelerle yüklendi. Radan, başkent Tahran'daki Vali Asr Meydanı'nda hükümete destek için toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Trump'ın Grönland'ı kontrol altına alma yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Trump önce Avrupa Birliği'ni tehdit etti, ardından onlara yalvardı ve bugün de eğer gelmezseniz Grönland'ı ele geçiririz dedi. Avrupa Birliği'ne şunu söylemek istiyorum, eğer Grönland'ınızı koruyamıyorsanız, talepte bulunun, biz gelip koruyalım" ifadelerini kullandı.

Grönland tartışması sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland'ın ABD için hem ulusal hem de uluslararası güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu söylemişti. Trump, "Ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var. Sanırım gitmemiz gereken yere kadar gideceğiz. Dünya da Danimarka dahil, Grönland'a sahip olmamıza ihtiyaç duyuyor. Ne olacağını göreceğiz. Ancak Grönland'a sahip olmazsak, uluslararası güvenliği tam anlamıyla sağlayamayız. Güvenlik açısından baktığımda, orada bulunmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
