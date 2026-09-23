Haberler

İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ile temasların Katar aracılığıyla yapıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, BM Genel Kurulu marjında ABD ile temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini açıkladı. Bekayi, temasların savaşın bitmesi, deniz ablukasının durdurulması ve İran varlıklarının serbest bırakılması taleplerin iletilmesi için yapıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD ile kurulan temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkileşim; tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı" açıklamasında bulundu.

İran cephesinden BM Genel Kurulu marjında ABD ile kurulan temaslara ilişkin resmi açıklama geldi. İran kamu yayıncısı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, temasların Katar aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkileşim, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı" dedi. Bekayi, "Bu zaten yeni bir konu değildi. Geçtiğimiz hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı, bölge güvenliği ve diplomasi şartları ile ilgili tutum ve görüşleri dile getirilmişti. Şimdi ise İran heyetinin New York'taki varlığı fırsat bilinerek, bu hususların Amerikan tarafına bir kez daha açık bir şekilde aktarılması sağlandı" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran heyetleri BM Genel Kurulu marjında temaslarda bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner BM Genel Kurulu marjında İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu. Witkoff, temasların doğrudan değil, aracılar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Arabulucular gün boyunca iki taraf arasında mekik dokuyarak yapıcı ve umut verici sonuçlar doğurmasını umduğumuz bir görüşme turunu başarıyla tamamladılar. Arabulucular çalışmalarına devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

Aziz Yıldırım'dan rest: Herkes gider, o kalır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu

Başkente 3.5 saatlik yağmur yetti! Geride bu fotoğraflar kaldı

Ece Erken hastaneden paylaştı: Oğlunun başına gelenler korkuttu

Ünlü sunucu oğlundan gelen haberle öldü öldü dirildi!

İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi

İsrail'e tüm dünyada ses getirecek tepki!
Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildi

Kış geliyor! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği
Kanada'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev destek

Başbakan BM kürsüsünden açıkladı: Filistin'e dev destek